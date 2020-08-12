В поддержку протестующих на Львовской ратуше вывесили белорусский флаг
Во Львове на здании городского совета вывесили национальный флаг Беларуси. Так в городе выражают поддержку свободному белорусскому народу, который вышел на протесты.
Львов выражает поддержку жителям Беларуси и считает недопустимыми действия власти по отношению к мирным протестующим в стране. Соответствующие фото и заявление от городского совета о солидарности с белорусами обнародовали на сайте ЛГС.
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Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси – как бьют невинных людей, бросают за решетку, – понимает, что это недопустимо,
– сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Он подчеркнул: украинцы тоже подверглись репрессиям и по-соседски желают белорусам вдохновения и твердости. "Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, так как и Украина, потому что мы – соседи, а за соседей всегда сердце болит. Мы с вами!", – добавил Садовый.
Флаг Беларуси на львовской ратуше / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового
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"Львов солидарен со свободным народом Беларуси", – написал на своей фейсбук-странице мэр города Андрей Садовый.
Почему бело-красно-белый флаг?Потому что это национальный флаг Белорусской народной республики, которая существовала с марта 1918 по январь 1919 года. Цвета флага повторяют цвета национального герба Пагоня времен Великого Княжества Литовского.
После провозглашения независимости Беларуси в 1991 году бело-красно-белый флаг был утвержден как государственный флаг Республики Беларусь. Однако продержался он всего четыре года: в 1995 году Лукашенко инициировал референдум, на котором восстановили почти неизмененный вариант белорусского советского флага.
С тех пор официально в государстве флаг красно-зеленый, а бело-красно-белый флаг используется демократическими силами как символ оппозиционной борьбы против режима Лукашенко.