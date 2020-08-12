Во Львове на здании городского совета вывесили национальный флаг Беларуси. Так в городе выражают поддержку свободному белорусскому народу, который вышел на протесты.

Львов выражает поддержку жителям Беларуси и считает недопустимыми действия власти по отношению к мирным протестующим в стране. Соответствующие фото и заявление от городского совета о солидарности с белорусами обнародовали на сайте ЛГС.

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Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси – как бьют невинных людей, бросают за решетку, – понимает, что это недопустимо,

– сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Он подчеркнул: украинцы тоже подверглись репрессиям и по-соседски желают белорусам вдохновения и твердости. "Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, так как и Украина, потому что мы – соседи, а за соседей всегда сердце болит. Мы с вами!", – добавил Садовый.



Флаг Беларуси на львовской ратуше / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

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"Львов солидарен со свободным народом Беларуси", – написал на своей фейсбук-странице мэр города Андрей Садовый.