В разных уголках Беларуси 12 августа люди вышли на улицы и образовали живые цепи солидарности. Белорусы сделали это в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков.

Цепи солидарности создали в Минске, Гродно, Барановичах и Жодино. Люди продолжают выходить на улицы и в других городах. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".

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В цепи объединяются примерно по 250 – 300 человек. К акции присоединились и медики, они призывают прекратить силовиков бить активистов. Заметим, что только по официальной информации, за три дня протестов один протестующий погиб, еще 200 человек находятся в больницах.

Активисты поддерживают белорусов, раздавая им цветы и воду. Большинство людей одели белую одежду с красными элементами. Именно белый с красным – это цвета флага Беларуси.

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Белорусы образуют цепи единства / Фото "Наша Нива"

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