У різних куточках Білорусі 12 серпня люди вийшли на вулиці та утворили живі ланцюги солідарності. Білоруси зробили це на знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків.

Ланцюги солідарності створили у Мінську, Гродно, Барановичах і Жодино. Люди продовжують виходити на вулиці й в інших містах. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

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У ланцюги об'єднуються приблизно по 250 – 300 людей. До акції долучилися і медики, вони закликають припинити силовиків бити активістів. Зауважимо, що лише за офіційною інформацією, за три дні протестів один протестувальник загинув, ще 200 людей перебувають у лікарнях.

Активісти підтримують білорусів, роздаючи їм квіти та воду. Більшість людей одягли білий одяг та мають червоні елементи. Саме білий з червоний – це кольори прапору Білорусі.

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Білоруси утворюють ланцюги єдності / Фото "Наша Ніва"

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