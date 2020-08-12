"ОМОНівці наздогнали і побили": у метро Мінська прибиральниця відмивала кров постраждалого
Мирного мешканця Мінська, який чекав на зупинці громадського транспорту, силовики раптово схопили та побили до крові. Прибиральниці довелось відмивати жорстоку криваву "картину". Вона розповіла, як саме трапився інцидент.
У коментарі "Радіо Свобода" прибиральниця пані Віра розповіла, що побили чоловіка саме ОМОНівці.
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За її словами, чоловік просто стояв на зупинці громадського транспорту та чекав на свій рейс. У цей момент силовики захотіли його затримати. Постраждалий почав втікати.
Не винен ні в чому, просто стояв. Доганяли і побили людину. Дивіться скільки крові. Я зараз прибираю це все,
– наголосила прибиральниця.
Вона зазначила, що раніше не ставала свідком таких жорстоких подій у мінському метро. "Я не бачила такого, а саме сьогодні на моїй зміні трапилось. Мирне населення б'ють, знищують", – сказала пані Віра.
Також вона розповіла, що у ніч на сьогодні, 12 серпня, силовики забрали її сина. "Просто так. Він виходив з машини і його забрали. Дали 10 діб (заарештували – 24 канал). Країна повинна бути для життя, але це не з нашим президентом", – підсумувала жінка.
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Протести у Білорусі: що відомо
- Після того, як у Білорусі оголосили результати президентських виборів, кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Громадяни країни вважають результати сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Офіційно влада заявила, що за 3 дні протестів загинув 1 протестувальник. Також ще 200 людей перебувають у лікарнях.
- Відомо, що під час розгону протестувальників ОМОНівці застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі Лукашенко не йде на переговори із протестувальниками та не сприяє дипломатичному вирішенню конфлікту.
- 12 серпня у Мінську жінки вийшли на мирний протест проти насилля.