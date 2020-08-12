Мирного мешканця Мінська, який чекав на зупинці громадського транспорту, силовики раптово схопили та побили до крові. Прибиральниці довелось відмивати жорстоку криваву "картину". Вона розповіла, як саме трапився інцидент.

У коментарі "Радіо Свобода" прибиральниця пані Віра розповіла, що побили чоловіка саме ОМОНівці.

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За її словами, чоловік просто стояв на зупинці громадського транспорту та чекав на свій рейс. У цей момент силовики захотіли його затримати. Постраждалий почав втікати.

Не винен ні в чому, просто стояв. Доганяли і побили людину. Дивіться скільки крові. Я зараз прибираю це все,

– наголосила прибиральниця.

Вона зазначила, що раніше не ставала свідком таких жорстоких подій у мінському метро. "Я не бачила такого, а саме сьогодні на моїй зміні трапилось. Мирне населення б'ють, знищують", – сказала пані Віра.

Також вона розповіла, що у ніч на сьогодні, 12 серпня, силовики забрали її сина. "Просто так. Він виходив з машини і його забрали. Дали 10 діб (заарештували – 24 канал). Країна повинна бути для життя, але це не з нашим президентом", – підсумувала жінка.

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