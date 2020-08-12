250 жінок і дівчат у білому і з квітами вийшли на вулиці Мінська, аби висловити свій мирний протест проти насилля силовиків. Зрештою їх попросила розійтися поліція.

Дівчата вийшли із закликом про те, що не треба бити мітингарів, які просто хочуть почути від влади правду, пише телеграм-канал NEХTA. Одним ланцюгом активістки зібралися довкола Комаровського ринку.

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Основний посил акції – насилля йде лише з боку силовиків, мирні білоруси просто хочуть правильного підрахунку голосів. Водії авто, що проїжджали повз, на знак підтримки сигналили.

Мирна акція дівчат у Мінську / Фото NEXTA, Єврорадіо, TYT.BY

Зрештою, міліція попросила дівчат розійтися. Вони покинули вулиці, однак залишили за собою ланцюг із квітів на асфальті.

Аби показати свою беззахисність і беззбройність дівчата йшли з закладеними за голову руками.

Акція дівчат у Мінську проти свавілля виловиків – дивіться відео



Дівчат попросили залишити вулицю

Додамо, за останню ніч протестів у Білорусі був травмований 51 громадянин. І це лише за офіційно підтвердженими даними МОЗ Білорусі. Основні травми – забій м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітини, живота. Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій.