250 женщин и девушек в белом и с цветами вышли на улицы Минска, чтобы выразить свой мирный протест против насилия силовиков. В конце концов их попросила разойтись полиция.

Девушки вышли с призывом о том, что не надо бить митингующих, которые просто хотят услышать от власти правду, пишет телеграмм-канал NEХTA. Одной цепью активистки собрались вокруг Комаровского рынка.

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Основной посыл акции – насилие идет только со стороны силовиков, мирные белорусы просто хотят правильного подсчета голосов. Водители авто, что проезжали мимо, в знак поддержки сигналили.

Мирная акция девушек в Минске / Фото NEXTA, Еврорадио, TYT.BY

В конце концов, милиция попросила девушек разойтись. Они покинули улицы, однако оставили за собой цепь из цветов на асфальте.

Чтобы показать свою беззащитность и безоружность девушки шли с заложенными за голову руками.

Акция девушек в Минске против произвола силовиков – смотрите видео



Девушек попросили покинуть улицу

Добавим, что за последнюю ночь протестов в Беларуси был травмирован 51 гражданин. И это только по официально подтвержденным данным Минздрава Беларуси. Основные травмы – ушиб мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольким пациентам требуется проведение операций.