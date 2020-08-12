Сотни девушек в Минске вышли на протест против насилия: их все же попросили разойтись
250 женщин и девушек в белом и с цветами вышли на улицы Минска, чтобы выразить свой мирный протест против насилия силовиков. В конце концов их попросила разойтись полиция.
Девушки вышли с призывом о том, что не надо бить митингующих, которые просто хотят услышать от власти правду, пишет телеграмм-канал NEХTA. Одной цепью активистки собрались вокруг Комаровского рынка.
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Основной посыл акции – насилие идет только со стороны силовиков, мирные белорусы просто хотят правильного подсчета голосов. Водители авто, что проезжали мимо, в знак поддержки сигналили.
Мирная акция девушек в Минске / Фото NEXTA, Еврорадио, TYT.BY
В конце концов, милиция попросила девушек разойтись. Они покинули улицы, однако оставили за собой цепь из цветов на асфальте.
Чтобы показать свою беззащитность и безоружность девушки шли с заложенными за голову руками.
Акция девушек в Минске против произвола силовиков – смотрите видео
Девушек попросили покинуть улицу