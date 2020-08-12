У Мінську люди оббивають пороги СІЗО у пошуках своїх рідних: силовики розганяють їх
Кілька десятків людей зібралися біля стін Центрального СІЗО. Більшість з них шукають своїх родичів чи знайомих вже не перший день. Силовики, за злагодженим сценарієм взялися розганяти мирних людей.
Люди прийшли під стіни СІЗО
Білоруське МВС заявило про понад 6 тисяч затриманих під час акцій протесту, що охопили Білорусь. Про долю багатьох затриманих нічого не відомо. Людей шукають у тюрмах і СІЗО по всій країні. Про це повідомляє Mash.
Важливо Біля СІЗО в Мінську люди просили списки затриманих: силовики втекли – відео
Мешканка Білорусі Ольга у коментарі DW розповіла, що цілий день шукає свого сина. Його затримали в столиці Білорусі у ніч на 11 серпня.
Нам не дали списки. Люди просто підходять до віконця, викрикують прізвище, а їм кажуть, чи є така людина,
– пояснила Ольга.
Вона зазначила, що її сина Павла затримали в одному з дворів. ОМОНівці тримали його за волосся та били кийками. Згодом його "упакували" в автозак та вивезли у невідомому напрямку. Саму жінку силовики облаяли та відштовхнули.
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Як пише видання NEXTA Live, родичів затриманих, які прийшли під стіни СІЗО, почали розганяти. На місці події чутно хлопки.
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Якщо вірити офіційній статистиці влади, за три дні протестів один протестувальник загинув, ще 200 людей перебувають у лікарнях.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.