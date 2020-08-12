Кілька десятків людей зібралися біля стін Центрального СІЗО. Більшість з них шукають своїх родичів чи знайомих вже не перший день. Силовики, за злагодженим сценарієм взялися розганяти мирних людей.

Люди прийшли під стіни СІЗО

Білоруське МВС заявило про понад 6 тисяч затриманих під час акцій протесту, що охопили Білорусь. Про долю багатьох затриманих нічого не відомо. Людей шукають у тюрмах і СІЗО по всій країні. Про це повідомляє Mash.

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Мешканка Білорусі Ольга у коментарі DW розповіла, що цілий день шукає свого сина. Його затримали в столиці Білорусі у ніч на 11 серпня.

Нам не дали списки. Люди просто підходять до віконця, викрикують прізвище, а їм кажуть, чи є така людина,

– пояснила Ольга.

Вона зазначила, що її сина Павла затримали в одному з дворів. ОМОНівці тримали його за волосся та били кийками. Згодом його "упакували" в автозак та вивезли у невідомому напрямку. Саму жінку силовики облаяли та відштовхнули.

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Як пише видання NEXTA Live, родичів затриманих, які прийшли під стіни СІЗО, почали розганяти. На місці події чутно хлопки.

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