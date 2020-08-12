В Минске люди обивают пороги СИЗО в поисках своих родных: силовики разгоняют их
Несколько десятков человек собрались у стен Центрального СИЗО. Большинство из них ищут своих родственников или знакомых уже не первый день. Силовики приниялись разгонять мирных людей.
Люди пришли под стены СИЗО
Белорусское МВД заявило о свыше 6 тысяч задержанных во время акций протеста, охвативших Беларусь. О судьбе многих задержанных ничего не известно. Людей ищут в тюрьмах и СИЗО по всей стране. Об этом сообщает Mash.
Важно Возле СИЗО в Минске люди просили списки задержанных: силовики сбежали – видео
Жительница Беларуси Ольга в комментарии DW рассказала, что целый день ищет своего сына. Его задержали в столице Беларуси в ночь на 11 августа.
Нам не дали списки. Люди просто подходят к окошку, выкрикивают фамилию, а им говорят, есть ли такой человек,
- объяснила Ольга.
Она отметила, что ее сына Павла задержали в одном из дворов. ОМОНовцы держали его за волосы и били дубинками. Впоследствии его "упаковали" в автозак и увезли в неизвестном направлении. Саму женщину силовики обругали и оттолкнули.
Обратите внимание Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео
Как пишет издание NEXTA Live, родственников задержанных, пришедших под стены СИЗО, начали разгонять. На месте происшествия слышны хлопки.
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Если верить официальной статистике властей, за три дня протестов один протестующий погиб, еще 200 человек находятся в больницах.
- Стоит добавить, что ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.