Несколько десятков человек собрались у стен Центрального СИЗО. Большинство из них ищут своих родственников или знакомых уже не первый день. Силовики приниялись разгонять мирных людей.

Люди пришли под стены СИЗО

Белорусское МВД заявило о свыше 6 тысяч задержанных во время акций протеста, охвативших Беларусь. О судьбе многих задержанных ничего не известно. Людей ищут в тюрьмах и СИЗО по всей стране. Об этом сообщает Mash.

Важно Возле СИЗО в Минске люди просили списки задержанных: силовики сбежали – видео

Жительница Беларуси Ольга в комментарии DW рассказала, что целый день ищет своего сына. Его задержали в столице Беларуси в ночь на 11 августа.

Нам не дали списки. Люди просто подходят к окошку, выкрикивают фамилию, а им говорят, есть ли такой человек,

- объяснила Ольга.

Она отметила, что ее сына Павла задержали в одном из дворов. ОМОНовцы держали его за волосы и били дубинками. Впоследствии его "упаковали" в автозак и увезли в неизвестном направлении. Саму женщину силовики обругали и оттолкнули.

Обратите внимание Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

Как пишет издание NEXTA Live, родственников задержанных, пришедших под стены СИЗО, начали разгонять. На месте происшествия слышны хлопки.

Протесты в Беларуси: все, что нужно знать