"Омоновцы догнали и избили": в метро Минская уборщица отмывала кровь пострадавшего человека
Мирного жителя Минска, который стоял на остановке общественного транспорта, силовики внезапно схватили и избили до крови. Уборщице пришлось отмывать жестокую кровавую "картину". Она рассказала, как именно случился инцидент.
В комментарии "Радио Свобода" уборщица госпожа Вера рассказала, что избили мужчину именно омоновцы.
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По ее словам, мужчина просто стоял на остановке общественного транспорта и ждал свой рейс. В этот момент силовики захотели его задержать. Пострадавший начал убегать.
Не виновен ни в чем, просто стоял. Догнали и избили человека. Смотрите сколько крови. Я сейчас убираю это все,
– сказала уборщица.
Она отметила, что ранее не становилась свидетелем таких жестокий событий в минском метро. "Я не видела такого, а именно сегодня на моей смене случилось. Мирное население бьют, уничтожают", – сказала Вера.
Также она рассказала, что в ночь на сегодня, 12 августа, силовики забрали ее сына. "Просто так. Он выходил из машины, и его забрали. Дали 10 суток (арестовали – 24 канал). Страна должна быть для жизни, но это не с нашим президентом", – подытожила женщина.
Как в минском метро избили мужчину: видеокомментарий уборщицы
Протесты в Беларуси: что известно
- После того, как в Беларуси объявили результаты президентских выборов, несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Граждане страны считают результаты сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Официально власть заявила, что за 3 дня протестов погиб 1 протестующий. Также еще 200 человек находятся в больницах.
- Известно, что во время разгона протестующих Омоновцы применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока Лукашенко не идет на переговоры с протестующими и не способствует дипломатическому решению конфликта.
- 12 августа в Минске женщины вышли на мирный протест против насилия.