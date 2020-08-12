Мирного жителя Минска, который стоял на остановке общественного транспорта, силовики внезапно схватили и избили до крови. Уборщице пришлось отмывать жестокую кровавую "картину". Она рассказала, как именно случился инцидент.

В комментарии "Радио Свобода" уборщица госпожа Вера рассказала, что избили мужчину именно омоновцы.

Важно В Минске люди обивают пороги СИЗО в поисках своих родных: силовики разгоняют их

По ее словам, мужчина просто стоял на остановке общественного транспорта и ждал свой рейс. В этот момент силовики захотели его задержать. Пострадавший начал убегать.

Не виновен ни в чем, просто стоял. Догнали и избили человека. Смотрите сколько крови. Я сейчас убираю это все,

– сказала уборщица.

Она отметила, что ранее не становилась свидетелем таких жестокий событий в минском метро. "Я не видела такого, а именно сегодня на моей смене случилось. Мирное население бьют, уничтожают", – сказала Вера.

Также она рассказала, что в ночь на сегодня, 12 августа, силовики забрали ее сына. "Просто так. Он выходил из машины, и его забрали. Дали 10 суток (арестовали – 24 канал). Страна должна быть для жизни, но это не с нашим президентом", – подытожила женщина.

Как в минском метро избили мужчину: видеокомментарий уборщицы

Протесты в Беларуси: что известно