Подъем танкера Delfi: почему ввели чрезвычайную ситуацию и как реагируют одесситы
Профильная комиссия Одесской ОГА охарактеризовала инцидент с затонувшим танкером "Делфи" как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Далее судном и его поднятием будет заниматься уже государство. Почему приняли такое решение и как на это реагируют местные жители – читайте дальше.
Какова сейчас ситуация с танкером Delfi
Глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый в эфире 24 канала заявил, что очередные излияния горючего с судна, к сожалению, возможны и в дальнейшем. Однако вокруг танкера уже установили боновое заграждение, которое должно удерживать нефтепродукты.
К теме Из танкера Delfi в Одессе снова вытекли нефтепродукты: объявлена чрезвычайная ситуация
"26 июля было зафиксировано 5-кратное превышение допустимой концентрации по нефтепродуктам. Это может быть опасно для здоровья. Но мы мониторим ситуацию, то на сегодня превышений нет", – сказал он.
Он пояснил, чрезвычайную ситуацию местного уровня ввели для быстрого принятия решения комиссией и оперативной ликвидации последствий аварии.
Как реагируют одесситы
Журналиста Ольга Баклаженко рассказала, что одесситы не слишком обеспокоены ситуацией с затонувшим танкером Delfi. Ведь они купаются в море, несмотря на просьбы береговой охраны и спасателей не делать этого.
Люди делают селфи. Это у нас теперь как некая туристическая точка. Поэтому одесситы не очень обеспокоены ситуацией. Это такие люди, они ничем не беспокоятся. Они относятся к этому с юмором. Это превратилось в шоу, делаются ставки – поднимут сегодня Delfi или нет,
– сказала она.
По ее словам, в Одессе есть слухи о том, что неудачные попытки судовладельца поднять танкер являются так называемым постановлением.
"Это якобы был план, для того, чтобы показать – вот я что-то делаю, но не могу, поэтому берут и тратят (деньги на поднятие танкера – 24 канал). Минимум 24 миллиона гривен по тендерной процедуре пойдет на старт работ. Нам одесситам хочется, чтобы, как минимум, не наживались на этой ситуации", – добавила журналистка.
Затонувший танкер Delfi: коротко о главном
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера был вправе самостоятельно забрать его с места аварии.
- Владелец танкера попытался самостоятельно поднять судно, однако несколько раз это оказалось бесполезно. А с судна неоднократно вытекало топливо, загрязняя воду.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что теперь операция с поднятием судна переходит под контроль Администрации морских портов.