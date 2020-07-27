Профильная комиссия Одесской ОГА охарактеризовала инцидент с затонувшим танкером "Делфи" как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Далее судном и его поднятием будет заниматься уже государство. Почему приняли такое решение и как на это реагируют местные жители – читайте дальше.

Какова сейчас ситуация с танкером Delfi

Глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый в эфире 24 канала заявил, что очередные излияния горючего с судна, к сожалению, возможны и в дальнейшем. Однако вокруг танкера уже установили боновое заграждение, которое должно удерживать нефтепродукты.

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"26 июля было зафиксировано 5-кратное превышение допустимой концентрации по нефтепродуктам. Это может быть опасно для здоровья. Но мы мониторим ситуацию, то на сегодня превышений нет", – сказал он.

Он пояснил, чрезвычайную ситуацию местного уровня ввели для быстрого принятия решения комиссией и оперативной ликвидации последствий аварии.

Как реагируют одесситы

Журналиста Ольга Баклаженко рассказала, что одесситы не слишком обеспокоены ситуацией с затонувшим танкером Delfi. Ведь они купаются в море, несмотря на просьбы береговой охраны и спасателей не делать этого.

Люди делают селфи. Это у нас теперь как некая туристическая точка. Поэтому одесситы не очень обеспокоены ситуацией. Это такие люди, они ничем не беспокоятся. Они относятся к этому с юмором. Это превратилось в шоу, делаются ставки – поднимут сегодня Delfi или нет,

– сказала она.

По ее словам, в Одессе есть слухи о том, что неудачные попытки судовладельца поднять танкер являются так называемым постановлением.

"Это якобы был план, для того, чтобы показать – вот я что-то делаю, но не могу, поэтому берут и тратят (деньги на поднятие танкера – 24 канал). Минимум 24 миллиона гривен по тендерной процедуре пойдет на старт работ. Нам одесситам хочется, чтобы, как минимум, не наживались на этой ситуации", – добавила журналистка.

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