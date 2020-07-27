Профільна комісія Одеської ОДА охарактеризувала інцидент із затонулим танкером Delfi як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Далі судном і його підняттям займатиметься вже держава. Чому прийняли таке рішення і як на це реагують місцеві жителі – читайте далі.

Яка зараз ситуація з танкером Delfi

Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований заявив, що чергові виливи пального зі судна, на жаль, можливі й надалі. Однак навколо танкеру вже встановили бонове загородження, яке має утримувати нафтопродукти.

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"26 липня було зафіксоване 5-кратне перевищення допустимої концентрації по нафтопродуктах. Це може бути небезпечно для здоров'я. Але ми моніторимо ситуацію, то на сьогодні перевищень немає", – сказав він.

Він пояснив, надзвичайну ситуацію місцевого рівня ввели для швидкого прийняття рішення комісією та оперативної ліквідації наслідків аварії.

Як реагують одесити

Журналіста Ольга Баклаженко розповіла, що одесити не надто стурбовані ситуацією з затонулим танкером Delfi. Адже вони купаються в морі, попри прохання берегової охорони та рятувальників не робити цього.

Люди роблять селфі. Це в нас тепер, як якась туристична точка. Тому одесити не дуже занепокоєнні ситуацією. Це такі люди, що вони нічим не турбуються. Вони ставляться до цього з гумором. Це перетворилось на шоу, робляться ставки – піднімуть сьогодні Delfi чи ні,

– сказала вона.

За її словами, в Одесі є чутки про те, що невдалі спроби судновласника підняти танкер є так званою постановою.

"Це нібито був план, для того, щоб показати – ось я щось роблю, але не можу, тому беруть і витрачайте (гроші на підняття танкеру – 24 канал). Мінімум 24 мільйони гривень по тендерній процедурі піде на старт робіт. Нам одеситам хочеться, щоб, як мінімум, не наживались на цій ситуації", – додала журналістка.

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