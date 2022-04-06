Об этом рассказал представитель оперативного командования "Юг" в свежем видеообращении.

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Старание врага активизировать существующие силы с территории самопровозглашенного Приднестровья для поддержки наступательной операции на Юге отслеживается нашими ВСУ. В то же время, подготовка аэродрома может свидетельствовать об активизации воздушных атак.

Поэтому еще раз подчеркиваю – не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности. Берегите себя и своих близких, а силы охраны и обороны Юга держат обстановку стабильной и контролируемой.

– подчеркнул представитель оперативного командования "Юг".

Обращение представителя оперативного командования "Юг": смотрите видео

Как отметили в командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ, в конце минувших суток, 5 апреля, истребители оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины. Наши защитники ликвидировали вражеские ракеты, выпущенные оккупантами на Львовщину с территории Беларуси.

Интересно – Главное о взрывах на Львовщине и других регионах: смотрите видео