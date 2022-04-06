Про це розповів представник оперативного командування "Південь" у свіжому відеозверненні.
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Намагання ворога активізувати наявні сили з території самопроголошеного Придністров'я для підтримки наступальної операції на Півдні відстежується нашими ЗСУ. Водночас підготовка аеродрому може свідчити про активізацію повітряних атак.
Тому ще раз наголошую – не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, а сили охорони та оборони Півдня тримають обстановку стабільною та контрольованою,
– підкреслив представник оперативного командування "Південь".
Звернення представника оперативного командування "Південь": дивіться відео
Як зазначили у командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ, наприкінці минулої доби, 5 квітня, винищувачі окупантів із території Білорусі завдали удару крилатими ракетами по території України. Наші захисники ліквідували ворожі ракети, які окупанти випустили на Львівщину з Білорусі.
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