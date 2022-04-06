Про це у своєму відеозверненні розповів Олександр Гершун. Чоловік із села Текуча, що на Уманщині, як виявилося, – родич російського генерала.

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Віддавав накази бити по земляках

Староста села зазначив, що генерал-майор армії Росії Віталій Школенко – його родич. Він також є заступником командувача шостої Ленінградської армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони Західного військового округу.

Дивіться відеозвернення Олександра Гершуна, родича російського генерала:

Ще нещодавно ця істота відвідувала свою Батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто,

– підкреслив Олександр Гершун.

Він також зазначив, що у Бучанському районі під час обстрілів перебували рідні та близькі російського генерала.

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