Подготовка к летнему сезону: водолазы расчищают дно моря на азовских курортах

На курортах Азовского моря водолазы расчищают дно водоема к началу курортного сезона. В Кирилловке уже обследовали 50 тысяч квадратных метров дна.

Дно обстежують за допомогою спеціальних тралів. Якщо вони зачіпають якісь предмети, їх підіймають та витягують на берег. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

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На дні Азовського моря водолази ДСНС знаходять різні предмети, зокрема, багато залишків металоконструкцій, рибальські канати, рештки дерев'яних човнів. Предмети габаритних розмірів вони витягували лебідками.

Водолази зазначили, що навіть виявили кабінки для перевдягання.

Цьогоріч через карантин роботи із очищення дна затягнулись, адже у 2019 році до цього часу вони встигали очистити втричі більше площі. Однак рятувальники обіцяють завершити очищення дна моря вже за два тижні.

Водолази розчищають дно Азовського моря / Фото "Запорозька Січ"

Що відомо про відкриття пляжного сезону в Україні

Міністерство охорони здоров'я дозволить пляжам працювати в літній сезон. Зокрема, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження продемонстрували вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

Він наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. І зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

Обмеження на пляжах: коротко