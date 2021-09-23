Джо Байден назвал "ближайшее десятилетие решающим" и напомнил о 4,5 млн умерших в мире. В Европе тоже экстренно готовятся к новым вызовам. Именно смертность 250 тысяч населения до конца года спрогнозировала нам Всемирная Организация здравоохранения.

По состоянию на сегодня в соседней Польше инфицировано около 290 тысяч населения. Буквально в июне их было на 100 тысяч меньше. Количество инфицированных продолжает расти. Говоря о больных украинцах в Польше, им приходится нелегко. Доступна лишь частная медицина, однако для заробитчан она крайне дорога.

Вы должны либо покупать страхование, либо обращаться непосредственно к врачам и выплачивать им за визит, потому что это частная клиника, и иногда это стоит дороже, чем вы могли бы заработать,

– рассказала Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Эксперты же советуют: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отечественным трудовым мигрантам стоит быть готовыми и к новым, более суровым противоковидным ограничениям в Европе. Экстренное возвращение домой может стать результатом таких ограничений. Поэтому предостерегают быть осмотрительными и уже сейчас позаботиться о собственном здоровье.