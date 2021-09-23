Джо Байден назвав "найближче десятиліття вирішальним" і нагадав про 4,5 млн померлих у світі. У Європі теж екстрено готуються до нових викликів. Саме смертність 250 тисяч населення до кінця року спрогнозувала нам Всесвітня Організація Охорони здоров'я.

Станом на сьогодні у сусідній Польщі інфіковано близько 290 тисяч населення. Буквально у червні, їх було на 100 тисяч менше. Кількість інфікованих продовжує рости. Говорячи про хворих українців у Польщі, їм приходиться нелегко. Доступна лише приватна медицина, проте для заробітчан вона вкрай дорога.

Ви мусите або купувати страхування, або звертатися безпосередньо до лікарів і виплачувати йому за візит, бо це приватна клініка й іноді це коштує дорожче ніж ви могли б заробити,

– розповіла Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці.

Експерти ж радять: в разі погіршення епідеміологічної ситуації вітчизняним трудовим мігрантам варто бути готовими і до нових, більш суворих протиковідних обмежень у Європі. Екстрене повернення додому може стати результатом таких обмежень. Тому застерігають зараз бути обачними і вже зараз потурбуватись про власне здоров'я.