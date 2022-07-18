По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в "военно-гражданских администрациях" на Юге Украины россияне и коллаборанты уже издали "приказы" о начале обучения в школах и вузах с 1 сентября. При этом обучение согласно их планам будет проходить исключительно по российской программе.

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По состоянию на 18 июля фактически единственными проблемами перед стартом обучения является нехватка учителей и родителей вести детей в "российские" школы.

В Запорожье уже выдали дипломы российского образца

Для решения политического вопроса о начале учебного года захватчики начали процесс извлечения украинских учебников по языку, литературе и истории. Вместо этого оккупанты массово завозят на временно оккупированные территории российские учебные материалы.

Кроме того, в Херсонскую и Запорожскую области уже приехали первые студенты из краснодарского педагогического вуза, которым пообещали хорошую карьеру и неплохую зарплату за переезд в оккупированные регионы.

По замыслам оккупантов именно они должны заменить украинских учителей, которые не согласились на сотрудничество или вообще выехали из собственных городов.

Также захватчики организовали курсы подготовки педагогов по переходу на новую программу. В частности, она будет предусматривать прекращение изучения английского и украинского языков.

Согласно приказу российских спецслужб в школах Херсонской и Запорожской областей оккупанты планируют отказаться от программ "Интеллект" и "Росток".

Родители и школьники находятся под безумным давлением

Параллельно с давлением на педагогов путинские ордынцы серьезно "обрабатывают" всех учащихся и их взрослых родственников. Во время многочисленных родительских собраний, которые проходят фактически под дулом автомата, спецслужбы-захватчики рассказывают о "преимуществах" российской системы образования. Якобы детям запретят пользоваться интернетом, поэтому процесс обучения будет более акцентированным.

Кроме того, родителям постоянно говорят о "перспективах детей, которые получат российские дипломы", а также рассказывают, что у них фактически нет другого выбора.

Поскольку все попытки оккупантов уговорить большинство жителей Херсонщины и Запорожья отправить своих детей в школы с российским подходом к обучению фактически потерпели фиаско, орки перешли к тактике запугивания. Всех взрослых, чьи дети с 1 сентября не пойдут в школу, обещают лишить родительских прав.

При этом россияне отмечают, что после начала учебного процесса они не будут прекращать его, даже если в городах будут продолжаться боевые действия. То есть, фактически путинские преступники собираются держать детей в заложниках и использовать их как живой щит.