Художник Серж Пайе опубликовал фото, как Смолин плетет сетки для военных. Фотографии появились в фейсбуке.
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Подготовка к Russian Fashion Week
"Когда ты известый украинский дизайнер! Макраме, так сказать)) #UFW готовимся к новому сезону", – написал он.
Известный дизайнер плете сетку для ВСУ / Фото из фейсбука Сержа Пайе
Макраме от Сержа Смолина / Фото з фейсбуку Сержа Пайе
Подготовка к Russian Fashion Week / Фото з фейсбуку Сержа Пайе
Так выглядит сетка, которую плетет дизайнер / Фото из фейсбука Сержа Пайе
Полный текст публикации:
Финальные приготовления к новому сезону Ukrainian Fashion Week. Макраме от известного украинского дизайнера Сержа Смолина.
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