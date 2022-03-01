Художник Серж Пайе опублікував фото, як Смолін плете сітки для військових. Світлини з'явилися у фейсбуці.

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"Підготовка до Ukrainian Fashion Week"

"Коли ти відомий український дизайнер! Макраме, так сказать)) #UFW готуємось до нового сезону", – написав він.

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Відомий дизайнер плете сітку для ЗСУ / Фото з фейсбуку Сержа Пайе

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Макраме від Сержа Смоліна / Фото з фейсбуку Сержа Пайе

Підготовка
Підготовка до Ukrainian Fashion Week / Фото з фейсбуку Сержа Пайе

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Так виглядає сітка, яку плете дизайнер / Фото з фейсбуку Сержа Пайе

Повний текст публікації:

Фінальні приготування до нового сезону Ukrainian Fashion Week. Макраме від відомого українського дизайнера Сержа Смоліна.


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