Глава Центра политических студий Доктрина Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что это видео транслирует избирателям идею единства и веры в лучшее будущее. Он отметил, что такой нарратив когда-то уже применяли другие политики во время выборов.

Смотрите также Как Камала Харрис относится к Украине: в The Times рассказали о четкой позиции вице-президента

"Такая предвыборная реклама Харрис не является чем-то новым для демократов. Аналогичный призыв использовали Барак Обама в 2012 году и Хиллари Клинтон в 2016", – сказал он.

Действия Камалы Харрис

По мнению Ярослава Божко, такой предвыборный ход не сможет добавить Камале Харрис каких-то бонусов, однако ей нужно было что-то, чтобы заявить о себе. Вероятно, дальше она будет готовить более глубокие и широкие контексты, чтобы завоевать поддержку американцев.

Это месседж, чтобы удержать убежденных демократов, которые и так голосовали за Джо Байдена, а теперь их перенаправляют на Харрис,

– подчеркнул он.

По данным нового соцопроса, Камала Харрис не лидирует ни в одном из штатов, где еще не выбрали за кого голосовать, кроме штата Висконсин. Председатель Центра политических студий объяснил, что ей надо укреплять свою позицию не там, где и так проголосуют за нее, а там, где граждане колеблются между республиканцами и демократами.

Гарри был бы очень полезен вице-президент из Пенсильвании, но сейчас нет гарантий, что именно он им станет,

– высказался Ярослав Божко.