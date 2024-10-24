О нюансах подготовки украинских пилотов 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что официально Украина не сообщает, сколько самолетов F-16 сейчас в строю Воздушных сил ВСУ.

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Подготовка пилотов

Как отметил Олег Катков, группа пилотов в Великобритании училась по другой программе. Об этом довольно ограниченно, но публично рассказывали в Воздушных силах ВСУ.

То есть условно говоря, украинские пилоты распределились на две группы:

в первую группу вошли опытные летчики, которые имеют боевой опыт и первыми прошли осваивать истребители F-16;

которые имеют боевой опыт и первыми прошли осваивать истребители F-16; вторая группа состояла из выпускников Харьковского авиационного училища имени Кожедуба. Это молодые пилоты, которые только завершили свое курсантское обучение. Их отправили в Великобританию фактически доучиваться по стандартным учебным программам.

Сколько времени пройдет до того, чтобы пилот, который уже просто умеет летать, овладел боевым истребителем F-16, зависит от ответа на вопрос, прошли ли эти пилоты обучение на реактивных самолетах,

– сказал главный редактор Defense Express.

По стандартной программе обучения пилотов на F-16 в американских Воздушных силах, после того, как пилот овладел легкомоторным винтовым самолетом, он еще 7 месяцев должен учиться летать на реактивных самолетах. Соответственно украинские пилоты, которые прошли курс в Великобритании, еще должны долгое время учиться, чтобы овладеть F-16.

200 пилотов – это только то, что подготовила Великобритания. Возможно, такие подготовки также происходят и в других странах. К ним надо добавить состав, который уже прошел обучение. Такое количество говорит о том, что вероятнее всего западные партнеры планируют вооружить Украину значительно большим количеством самолетов за то, что объявлено,

– предположил Катков.

В общем партнеры пообещали Украине 79 истребителей F-16 и еще до 20 Mirage 2000-5. Однако уже сейчас количество подготовленных пилотов превышает число самолетов, которые получат Воздушные силы ВСУ. Даже если считать по 2 экипажа на одно судно.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в ближайшее время Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16.