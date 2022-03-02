Так, старший сержант полиции города Новокузнецка Кемеровской области Евгений Плотников сообщил, что планировали нападение заранее. Об этом он сообщил, когда давал публичные показания, информирует 24 канал.

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Подготовка к войне с Украиной осуществлялась еще летом 2021 года. Собирали учения, все подразделения Росгвардии, в том числе ОМОН и СОБР и вооруженные силы,

– сказал пленный.

Плотников отметил, что также в этот состав входили отряды боевиков из Чечни и Дагестана.

Пленные дали публичные показания: смотрите видео

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