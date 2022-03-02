Так, старший сержант поліції міста Новокузнецька Кемеровської області Євгеній Плотников повідомив, що планувати напад заздалегідь. Про це він повідомив, коли давав публічні свідчення, інформує 24 канал.
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Підготовка до війни з Україною здійснювалася ще влітку 2021 року. Збирали навчання, всі підрозділи росгвардії, зокрема ОМОН і СОБР та збройні сили,
– сказав полонений.
Плотников зазначив, що також у цей склад входили загони бойовиків із Чечні та Дагестану.
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