Проти – лише 5, повідомляє 24 канал. Мовиться про Росію, Білорусь, Сирію, КНДР та Еритрею (африканська держава).
Зауважте Працюємо над ініціативою з притягнення до відповідальності Росії за агресію, – Кулеба
Утрималися 35 держав. Серед них – Китай, Індія, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ПАР.
Як голосували країни / Скриншот 24 каналу
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив раніше, що "ця резолюція буде набагато крутіша, аніж щось, що ми мали до цього".
Пріоритетні позиції щодо резолюції
- Визнання того факту, що Росія вчинила агресію проти України.
- Вимога до Росії припинити вогонь.
- Вимога до країни-окупантки вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах.
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