Про це він заявив у своєму відеозверненні напередодні Генеральної Асамблеї ООН.

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Дипломати притягнуть Росію до відповідальності за агресію в Україні

Як зауважив міністр, у нашій країні продовжують боротися з окупантом на усіх можливих фронтах. У тому числі дипломатичному.

Він підкреслив, що цей день буде особливо важливим. А все тому, що Генеральна Асамблея ООН ухвалить резолюцію з промовистою назвою "Агресія проти України".

Також дипломати шукають шляхи для притягнення країни-агресора до відповідальності за вчинене.

Ми працюємо над дуже серйозною ініціативою, спрямованою саме на притягнення до відповідальності за вчинення агресії. Історія складна, але ми вже не одну складну історію вирішили. Вирішимо і цю!,

– підкреслив він.

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