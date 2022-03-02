ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готує четвертий пакет санкції проти російських окупантів.

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Він заявив, що Україна розпочинає роботу з партнерами для того, щоб санкції "проникали в саме серце російської економіки і в саме серце путінського режиму".

Кулеба потішив, що в Росії вже відчувають вплив санкції, але, за його словами, цього замало. Міністр зазначив, що Росія шукає обхідні шляхи та хоче створити альтернативні бізнес-моделі.

Вона знайшла три країни, на які тисне, з яким співпрацює, намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі, альтернативні системи фінансових розрахунків. Ми ці країни знаємо. Як вони намагаються заробити гроші на українській крові – ми знаємо. І ми з ними будемо працювати для того, щоб вони в цю історію не лізли,

– резюмував Кулеба.

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