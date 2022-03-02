Україна добивається членства у ЄС за спеціальною процедурою

Стефанчук розповів, що в онлайн-режимі провів розмови з представниками парламентів Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів, Словаччини.

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За його словами, на порядку денному – питання про прийняття необхідних рішень щодо надання Україні членства у ЄС за спеціальною процедурою.

Голова Ради анонсував переговори з парламентаріями ще близько 10 країн.

Стефанчук закликав сприяти встановленню над Україною безпольотної зони (no-fly zone), щоб захистити нашу територію від авіаударів орди. Як відомо, агресор обстрілює цивільне населення.

Чиновник заявив, що Верховна Рада намагається реалізувати одвічну мрію українців про вступ до ЄС.

Верховна Рада України робить все можливе для негайного членства України в ЄС. Адже це є цивілізаційним вибором та одвічною мрією українців, за яку наш народ платить надзвичайно велику і страшну ціну людських життів,

– резюмував Стефанчук.

Заявка України на вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

На підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна повинна вступити в ЄС. Після цього у Європарламенті рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Процес вступу запуститься вже цього місяця, адже 24 – 25 березня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС.

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