Украина добивается членства в ЕС по специальной процедуре

Стефанчук рассказал, что в онлайн-режиме провел разговоры с представителями парламентов Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Словакии.

Достойно внимания Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС

По его словам, в повестке дня – вопрос о принятии необходимых решений по предоставлению Украине членства в ЕС по специальной процедуре.

Глава Совета анонсировал переговоры с парламентариями еще около 10 стран.

Стефанчук призвал содействовать установлению над Украиной бесполетной зоны (no-fly zone), чтобы оградить нашу территорию от авиаударов орды. Как известно, агрессор обстреливает гражданское население.

Чиновник заявил, что Верховная Рада пытается реализовать извечную мечту украинцев о вступлении в ЕС.

Верховная Рада делает все возможное для немедленного членства Украины в ЕС. Ведь это цивилизационный выбор и извечная мечта украинцев, за которую наш народ платит чрезвычайно большую и страшную цену человеческих жизней,

– резюмировал Стефанчук.

Заявка Украины на вступление в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

В поддержку быстрого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.

Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина должна вступить в ЕС. После этого в Европарламенте рекомендовали предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Процесс вступления запустится уже в этом месяце, ведь 24-25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.

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