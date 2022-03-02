ЕС готовит четвёртый пакет санкций против России.
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Россия оказалась под тяжелыми санкциями из-за войны против Украины. Цивилизованный мир изолирует агрессора, который ищет пути, чтобы избежать последствий ограничений.
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
ЕС готовит четвёртый пакет санкций против России.
Новость дополняется...
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