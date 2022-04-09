Для этого женщины не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства России. Такую информацию СБУ установила благодаря перехваченному разговору российского оккупанта с матерью.

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Служба безопасности перехватила разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в городе Борзя, что в Забайкальском крае. Это формирование "отличилось" тем, что в 2015 году воевало против Украины под видом "донецких сепаратистов". Поэтому теперь их бросили под Киев.

Мать рассказала сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации в Россию. Она посоветовала оккупанту не надеяться, что их скоро выведут из Украины, ведь в России ходят слухи, что армию снова отправят на Киев.

Там уже много смертей. Бурового убили, его уже везут сюда. Это не прекратится еще. Отсюда везут технику и народ. Тебе ничего не будет, я обо всем договорилась,

– отметила женщина.

Мать солдата подчеркнула, что среди ее знакомых многие семьи уже потеряли своих мужей на войне.

Смотрите видео с перехваченным разговором оккупанта и его матери: