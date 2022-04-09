Для цього жінки не шкодують ні грошей, ні зв'язків серед військового керівництва Росії. Таку інформацію СБУ встановила завдяки перехопленій розмові російського окупанта з матір'ю.

До теми Більше слухайте нашого президента-дебіла, – російський окупант у розмові з дружиною

Служба безпеки перехопила розмову солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади, яка дислокується у Борзі, що в Забайкальському краї. Це формування "відзначилося" тим, що у 2015 році воювало проти України під виглядом "донецьких сепаратистів". Тож тепер їх кинули під Київ.

Матір розповіла синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації в Росію. Вона порадила окупанту не сподіватися, що їх невдовзі виведуть з України, адже в Росії ширяться чутки, що армію знову відправлять на Київ.

Там вже багато смертей. Бурового вбили, його вже везуть сюди. Це не припиниться ще. Звідси везуть техніку та народ. Тобі нічого не буде, я про все домовилися,

– зазначила жінка.

Матір солдата наголосила, що серед її знайомих багато родин вже втратили своїх чоловіків на війні.

Дивіться відео з перехопленою розмовою окупанта його матері: