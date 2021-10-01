Поэтому госбюджет обогатился на 4,2 миллиона гривен. В целом же Колесников вместе с сообщниками предложили главе Фонда госимущества 5 миллионов долларов взятки.

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Обвиняемые сбежали из страны

По данным следствия, взятку главе Фонда госимущества пытались дать 3 человека, среди них:

Виталий Колесников;

Валерий Троц;

Сергей Щербак.

В НАБУ заявили, что Колесников нарушил обязанности и покинул Украину, выехав в Россию якобы на лечение. Другой обвиняемый по этому делу Валерий Троц тоже выехал из Украины. Он находится в Израиле на лечении и якобы не может уехать из-за религиозных праздников, которые он тоже празднует.

В чем обвиняют мужчин

По версии стороны обвинения, осенью 2019 года 3 человека предложили главе Фонда госимущества 5 миллионов долларов взятки в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству. Их задержали сразу после передачи первой части неправомерной выгоды, а именно – 50 тысяч долларов.

Один из обвиняемых пошел на сделку со следствием. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.