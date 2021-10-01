Відтак держбюджет збагатився на 4,2 мільйона гривень. Загалом же Колесніков разом зі спільниками запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря.

Важливо Справа щодо підкупу голови Фонду держмайна: ВАКС не затвердив угоду

Обвинувачені втекли з країни

За даними слідства, хабар очільнику Фонду держмайна намагалися дати 3 людини, серед них:

Віталій Колесніков;

Валерій Троц;

Сергій Щербак.

У НАБУ заявили, що Колесніков порушив обов'язки та покинув Україну, виїхавши до Росії нібито на лікуванні. Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц теж виїхав з України. Він перебуває в Ізраїлі на лікуванні та нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує.

У чому звинувачують чоловіків

За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року 3 особи запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі. Їх затримали одразу після передання першої частини неправомірної вигоди, а саме – 50 тисяч доларів.

Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки.