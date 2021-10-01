Відтак держбюджет збагатився на 4,2 мільйона гривень. Загалом же Колесніков разом зі спільниками запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря.
Важливо Справа щодо підкупу голови Фонду держмайна: ВАКС не затвердив угоду
Обвинувачені втекли з країни
За даними слідства, хабар очільнику Фонду держмайна намагалися дати 3 людини, серед них:
- Віталій Колесніков;
- Валерій Троц;
- Сергій Щербак.
У НАБУ заявили, що Колесніков порушив обов'язки та покинув Україну, виїхавши до Росії нібито на лікуванні. Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц теж виїхав з України. Він перебуває в Ізраїлі на лікуванні та нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує.
У чому звинувачують чоловіків
За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року 3 особи запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі. Їх затримали одразу після передання першої частини неправомірної вигоди, а саме – 50 тисяч доларів.
Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки.