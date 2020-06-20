Украина открыла свои границы для иностранцев. Однако с определенными ограничениями. Если человек въезжает из страны с "красной зоны", то это является основанием для отправки ее на обсервацию.

Однако есть ситуации, когда человек путешествует транзитом из страны из "зеленой зоны" через страну из "красной зоны". В Государственной пограничной службе заверили, что в таком случае этот человек считается прибывшим из "зеленой зоны".

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В качестве примера было приведено путешествие самолетом из Германии (страна "зеленой зоны") через Беларусь (страна "красной зоны") в Украину. Такой путешественник будет считаться прибывшим с "зеленой зоны". Поэтому отбывать обсервацию или самоизоляцию ему не надо будет.

Что это за "красные" и "зеленые" зоны

С 15 июня 2020 года в Украине введено адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа. Страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения:

"красная зона" - показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.

- показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. "зеленая зона" - показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 является менее 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины и прибыли из страны "зеленой зоны", смогут самоизоляцию не проходить.

Перечень стран формирует Министерство здравоохранения Украины на основании анализа статистических данных. Информация о том, к какой зоне относится страна, Минздрав обновляет каждые три дня.

В первый день, 14 марта, в этом списке в "красной зоне" было 50 стран, среди которых Швеция, Великобритания, США, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Португалия, Молдова, Северная Македония, Франция, Канада, Италия, Азербайджан и другие.

Уже 17 июня в обновленном списке Испания, Швеция и Великобритания были внесены в "зеленую зону".