Україна відкрила свої кордони для іноземців. Однак з певними обмеженнями. Якщо людина в'їжджає з країни з "червоної зони", то це є підставою для відправлення її на обсервацію.

Однак є ситуація, коли людина мандрує транзитом із країни з "зеленої зони" через країну з "червоної зони". В Державній прикордонній службі запевнили, що в такому разі ця людина вважається такою, що прибула із "зеленої зони".

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Як приклад була наведена подорож літаком з Німеччини (країна "зеленої зони") через Білорусь (країна "червоної зони") до України. Такий мандрівник буде вважатися прибулим із "зеленої зони". Відтак відбувати обсервацію чи самоізоляцію йому не треба буде.

Що це за "червоні" та "зелені" зони

З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення:

" червона зона " – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.

" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну та прибули з країни "зеленої зони", матимуть змогу самоізоляцію не проходити.

Перелік країн формує Міністерство охорони здоров’я України на підставі аналізу статистичних даних. Інформація про те, до якої зони відноситься країна, МОЗ оновлює кожні три дні.

В перший день, 14 березня, в цьому списку в "червоній зоні" було 50 країн, серед яких Швеція, Великобританія, США, Вірменія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, Іспанія, Португалія, Молдова, Північна Македонія, Франція, Канада, Італія, Азербайджан та інші.

Вже 17 червня в оновленому списку Іспанія, Швеція та Великобританія були внесені в "зелену зону".