Поднятие пенсионного возраста в России: Путин объявил о "смягчении" реформы

Президент России Владимир Путин заявил о "смягчении" пенсионной реформы, которая предусматривает поднятие пенсионного возраста.

Об этом российский лидер заявил в видеообращении, которое в среду обнародовала пресс-служба Кремля.

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В нем Путин сообщил россиянам "хорошую новость", объявив, что пенсионный возраст для женщин будет повышен не на 8, а на 5 лет – до 60 лет.

Также Путин предложил предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно.

Президент РФ также предлагает, чтобы россияне, которые должны выходить на пенсию в ближайшие два года, могли оформить ее на полгода раньше нового пенсионного возраста.

В своих предложениях Путин просит считать людьми "предпенсионного возраста" тех, кто выйдет на пенсию через пять лет, и также предлагает более чем в 2 раза поднять максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста.

19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян.



В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решение постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране проходили акции протеста, организованные преимущественно представителя оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.