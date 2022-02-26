Диверсанты расклеивают метки и раскладывают маячки для наведения ракет. Украинцев призывают их уничтожать.

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В Пустомытах поймали диверсанта

Сознательные жители Пустомыт заметили подозрительного мужчину. Его оперативно задержали правоохранители.

Поймали диверсанта. Город Пустомыты, улица Лиснивецкая. Работает полиция!,

– говорится в подписи к видео.

Диверсант рассказал, что родился в Крыму, в городе Феодосия. Сейчас он живет на временно оккупированном полуострове. Задержанному 34 года.

"Местные женщины предлагают его от***дить, пока всю дурь из головы не выбьет. Но то такое", – отметила в фейсбуке местная жительница.

Смотрите видео, как в Пустомытах задержали диверсанта:

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