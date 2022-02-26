Спикер регионального управления СБУ Валерий Ефанов отметил, что такие метки встречают на домах города. Одну из таких зафиксировали на проспекте Яворницкого, 64д.

К слову Диверсанты расставили по столице много меток: киевляне зафиксировали процесс маркировки

Он призывает их уничтожать – сдирать или зарисовывать битумной мастикой.

Если не имеете возможности обезвредить отметку – звоните в Службу безопасности Украины в области – 056 744 8519.

Пометка для высадки российского десанта / Фото "Общественный Днепр"

В Киеве и других регионах также просят граждан быть бдительными и обезвреживать отметки оккупантов. Вечером 25 февраля КГГА призвали проверить даже крыши домов.

Кроме этого, украинцев просят блокировать программу диверсантов для меток Premise. Инструкция, как отправить жалобу по ссылке.

Как распознать диверсанта / инфографика 24 канала