Речник регіонального управління СБУ Валерій Єфанов зазначив, що такі мітки зустрічають на будинках міста. Одну з таких зафіксували на проспекті Яворницького 64д.

До слова Диверсанти розставили по столиці багато міток: кияни зафіксували процес маркування

Як знищити та куди звертатись

Він закликає їх нищити – здирати або замальовувати бітумною мастикою.

Якщо не маєте можливості знешкожити позначку– телефонуйте в Службу безпеки України в області – 056 744 8519.

Позначка для висадки російського десанта / Фото "Суспільне Дніпро"

У Києві та інших регіонах також просять громадян бути пильними та знешкоджувати позначки окупантів. Ввечері 25 лютого КМДА закликали перевірити навіть дахи будинків.

Окрім цього, українців просять блокувати програму диверсантів для міток Premise. Інструкція, як надіслати скаргу за посиланням.



Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу