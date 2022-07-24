Соответствующую информацию сообщил Михаил Подоляк. Стоит вспомнить, что больше всего помочь украинским военным пообещала Великобритания из стран Европы.

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Подоляк назвал причины медленных поставок оружия из Европы

Советник главы Офиса Президента объяснил, почему мы так медленно получаем оружие от Европы.

Европа привыкла к определенному ритму жизни. Это консервативные общества, как правило. Они считали невозможным увидеть такую войну, которая была в 1939 – 1945 годах,

– объяснил Подоляк.

Кроме того, советник Андрея Ермака назвал еще ряд причин медленной поставки оружия Украине:

россия долгое время работала над тем, чтобы считаться партнером европейского общества. Вспомнил доктрину Ангелы Меркель о том, что россия – это очень важный член для Евросоюза и именно для Германии в 2008 году эта концепция была принята на вооружение и россия постепенно сближалась с определенным рядом стран ЕС;

европейская бюрократия – это большая проблема. Не проблема войны или сегодняшнего времени – это проблема любой страны, когда нужно согласовать все в большом коллективе – Евросоюзе. Это занимает некоторое время;

нужно принять для себя ключевое решение – стать лидером. Не все европейские политики были готовы быть лидерами, то есть брать на себя такую ответственность, как взял Владимир Зеленский;

международные институции – это были теоретические институции. Они вообще не понимали практически как будет происходить тот или иной процесс и какого типа будет война.

Михаил Подоляк вспомнил, что все считали, что будут гибридные, кибервойны, но не будет стандартной конвенциональной войны, которая уничтожает все подряд – бьет по гражданским кварталам и инфраструктуре, крылатые ракеты прилетают на расстоянии более тысячи километров.

"Все это меняется и оружие будет идти в Украину в объеме, который нужен", – заверил Подоляк.

Также советник Андрея Ермака пояснил, что:

россия годами вкладывала много денег, чтобы финансировать политические партии, общественные движения, медийные проекты;

все это сейчас пытается уменьшить количество оружия или иной помощи, которая идет в Украину или же дискредитировать это все;

это все не сработает.

Кратко об оружии для Украины от Европы

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