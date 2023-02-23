Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в течение почти года полномасштабной войны многие государства предлагали свои посреднические услуги и даже писали мирные планы. Сейчас особенно слышно инициативы Китая.

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Конечно, любое государство вправе выступать с теми или иными инициативами. Но именно Украина будет решать, что делать на своей территории. Есть некоторые вещи, на которые Киев никогда не согласится.

"Это не Украина напала на Россию. Не может быть никакого мирного плана, когда стране, на которую напали, говорят: "Смотрите, вас там еще немного подрежут, вам там еще разрушат Бахмут, а вы на это согласитесь и потерпите немного. У вас там еще пару десятков тысяч людей ракетами поразят, а после этого вы, наверное, можете согласиться. Это "очень интересное" предложение мира. Вы отдадите свои территории, потому что это мир. Это "крутой" мир будет", – подчеркнул Подоляк.

Какой будет жизнь в Украине, если будет мир на условиях России

Как отметил Подоляк, заморозка войны станет катастрофой для Украины. Это – "золотая мечта" России. Если Россия не проиграет, не выйдет из оккупированных территорий, не заплатит репарации, не ответит за свои преступления, то по сути победит.

В таком случае оккупанты получат "индульгенцию" на массовые убийства населения другого государства. В конце концов, Россия и дальше будет атаковать Европу и попытается уничтожить украинскую государственность.

Мы, получив мир в обмен на территории, будет иметь большое количество политических убийств. Россия будет отправлять ДРГ. Россия абсолютно не будет учитывать протесты политических элит других стран. Будет очень большое количество терактов в Украине, потому что Россия будет говорить: "Да нет, это после войны нацисты сами себя подрывают",

– объяснил Подоляк.

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Понятно, что в таких условиях из Украины просто побегут люди и деньги. Ведь никто не будет развиваться и жить там, где небезопасно. Так Украина очень быстро придет в упадок.

Именно поэтому единственный выход – выйти на границу 1991 года. А дальше будет много разных вопросов, которые постепенно реализуются.

У нас будет очень много вопросов к ним и относительно зоны демилитаризации у границ, и относительно репараций, и военных преступлений, и других проблем: экологических, радиационных, нуклеарных. У нас будет очень много судебных процессов: ответственность за уничтожение бизнеса в Крыму, депортация детей, гуманитарные составляющие и других,

– подчеркнул Подоляк.

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