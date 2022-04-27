Михаил Подоляк отметил, что встреча Зеленского с Путиным сейчас сложный вопрос. Об этом советник главы Офиса Президента заявил в эфире общенационального телемарафона.

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Путин до сих пор живет в иллюзиях

Советник Офиса Президента подчеркнул, что последние заявления Путина демонстрируют то, что глава Кремля до сих пор живет в своих иллюзиях и продолжает говорить свои выдумки об Украине.

Подоляк также отметил, что Россия до сих пор не лишилась иллюзий, позволяющих продолжать войну против Украины. По его словам, к сожалению, ресурсы для войны у оккупантов еще есть.

Нам придется еще доказать их право на то, чтобы, скажем, принять мир на условиях Украины. Когда будут переговоры? Я думаю, что этот вопрос не сегодня, завтра или послезавтра. Это вопрос более отсроченного времени,

– подчеркнул Подоляк.

Также Подоляк отметил, что нужно подготовить юридическую и даже эмоциональную составляющую переговоров. Однако здесь есть даже то, что зависит от Владимира Зеленского – встреча состоится тогда, когда президент будет понимать, что в России видят реальную картину мира, а не те иллюзии, в которых живет их элита.

Напомним, что министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что якобы в ближайшие дни в Турции ожидается встреча Владимира Зеленского с Путиным. Однако Подоляк отметил, что пока контекст и время встречи не определили.

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