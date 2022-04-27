Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По мнению Фейгина, вероятность того, что такая встреча (Зеленского с Путиным – 24 канал) состоится, абсолютно нулевая.

Фейгин напомнил, что Турция уже неоднократно заявляла, что на ее территории могут пройти переговоры Зеленского и Путина, но ничего не было.

По его словам, такие заявления должны раздаваться от самого Путина, что "да, я готов встретиться с Зеленским".

У меня есть подозрение, что Путин за пределы России больше никогда не уедет. Он боится, что его убьют. В лучшем случае, он готов на какой-нибудь видеоформат… У меня ощущение, что все это игра. Сам Путин обещает, а затем забирает эти обещания. Верить ему нельзя,

– подчеркивает Фейгин.

Правозащитник говорит, что пандемия в России уже закончилась, зачем Путину тогда десятиметровый стол? "Это все свидетельствует о его страхе относительно того, что "этот его иммунитет" добьют. А с Зеленским он вообще будет сидеть за столом в 20 метров", – шутит Фейгин.

К слову, в Турции надеются, что в ближайшие дни Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся для переговоров. Такое мнение высказал министр Турции Акар Хулуси.

В Офисе Президента уже прокомментировали соответствующее заявление. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что пока не определен контекст встречи президентов Украины и России, поэтому о ней говорить рано.

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