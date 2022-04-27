Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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На думку Фейгіна, вірогідність, що така зустріч (Зеленського з Путіним – 24 канал) відбудеться, абсолютно нульова.

Фейгін нагадав, що Туреччина вже не раз заявляла, що на її території можуть пройти переговори Зеленського та Путіна, але нічого не було.

За його словами, такі заяви мають лунати від самого Путіна, що "так, я готовий зустрітися з Зеленським".

У мене є підозра, що Путін за межі Росії більше ніколи не поїде. Бо він боїться, що його вб’ють. В кращому випадку, він готовий на якийсь відеоформат… В мене відчуття, що все це гра. Сам Путін обіцяє, а потім забирає ці обіцянки. Вірити йому не можна,

– наголошує Фейгін.

Правозахисник каже, що пандемія в Росії вже закінчилася, навіщо тоді Путіну десятиметровий стіл? "Це все свідчить про його страх щодо того, що "цей його імунітет" доб’ють. А з Зеленським він взагалі буде сидіти за столом у 20 метрів", – жартує Фейгін.

До слова, у Туреччині сподіваються на те, що найближчими днями Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться для переговорів. Таку думку висловив міністр Туреччини Акар Хулусі.

В Офісі Президента вже прокоментували відповідну заяву. Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що наразі не визначений контекст зустрічі президентів України та Росії, тож про неї говорити зарано.

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