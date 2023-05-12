В эфире национального телемарафона советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что слова Владимира Зеленского о конце высшего российского руководства – это не угрозы. Ведь это уже российская традиция – "убирать свидетелей".
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Хотелось бы увидеть Путина и Ко на скамье подсудимых
Михаил Подоляк отметил, что когда война закончится победой Украины, все виновники и организаторы агрессии против Украины будут отвечать за совершенное. Однако у России уже есть своеобразная традиция – при приближении рокового конца убирать "свидетелей", независимо от их статуса и должности. Потому и советник главы ОП убежден, что не все виновники войны доживут до трибунала.
В то же время Подоляк выразил надежду, что все же Путин и Ко как организаторы войны против Украины доживут до трибунала и будут отвечать за все содеянное, ведь это будет хороший опыт для истории.
Однако советник главы ОП отметил, что поскольку российское руководство обезьяна Третий Рейх, то и Путин может повторить судьбу Гитлера.
Как можно достичь мира в Украине
О конце кремлевской верхушки Владимир Зеленский сказал в интервью изданию BBC. В нем же президент отметил, что Россия понимает только язык силы поэтому мир возможен только по результатам на поле боя.
В этом же интервью глава нашего государства объяснил, почему украинские войска не могут начать широкомасштабные контрнаступательные операции уже сейчас.
По словам Зеленского, Украине нужно больше времени на это. К тому же, мы еще не получили в полном объеме обещанное оружие от Запада.