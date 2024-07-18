Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что такие действия продолжают "обнулять" международное право.

Смотрите также Заканчиваются добровольцы, а пополнение потерь стоит миллиарды: почему Путину нужно перемирие

Террористы должны быть изолированы

Как отметил Подоляк, если мир признает организацию террористической, то она вообще не имеет права юридически представлять страну. Ведь это – террористы. Тем более не стоит в таком случае восстанавливать посольства и налаживать связи.

Параллельно Россия в начале июля начала председательствовать в Совбезе ООН. И это произошло, несмотря на полномасштабное вторжение и ежедневные военные преступления. Такие действия обесценивают международное право.

Если мир продолжит признавать Россию членом ООН; если продолжит приглашать представителей нелегитимных структур власти России куда-то; если будет говорить, что талибы – это неплохо, то мировые лидеры должны сказать своим избирателям, что гарантия о безопасности, о будущем, об уровне жизни – это фикция. Ведь в любой момент это может исчезнуть. Потому что они дают возможность террористам формировать свой альянс,

– сказал Подоляк.

Сущность терроризма – это постоянная агрессия и убийства. Такими действиями мир демонстрирует, что готов существовать с концепцией террористического доминирования, которую та же Россия продвигает.

Обратите внимание! Один из высокопоставленных европейских дипломатов заметил, что возможное физическое присутствие посольств в Афганистане нужно для защиты прав женщин, создания стратегического присутствия и тому подобное. Известно, что "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.