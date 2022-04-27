В эфире единого телемарафона Подоляк рассказал, что Турция очень хочет мира России с Украиной, поскольку занимается безопасностью черноморского региона. Об этом сообщает 24 канал.

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Советник главы ОП объяснил, что полномасштабная война, которую Россия ведет в Украине, нанесла вред не только Украине, но и уничтожила все экономические перспективы черноморского региона.

Для Турции, безусловно, чем быстрее закончится война, тем лучше с точки зрения бизнеса, экономики и вообще проливов (проток – 24 канал), за которые отвечает турецкая сторона,

– заявил Михаил Подоляк.

Вероятная встреча Путина и Зеленского: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов ко встрече с Путиным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тоже говорил, что чем быстрее Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским, тем больше шансов закончить войну. Впрочем, у Кремля нет четкой позиции по поводу встречи двух президентов.

На днях Владимир Зеленский четко подчеркнул, что если россияне уничтожат "Азовсталь" или организуют псевдореферендум на временно оккупированных территориях, Украина выйдет из переговоров.

Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на днях, вероятно, удастся организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. По крайней мере, турецкая сторона очень на это надеется.

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