Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что ВВП стран, которые поддерживают Украину, больше более чем в 25 раз за российский. Но тут важнее вопрос политической воли.

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Россия конкретно показывает, что может ждать Запад

Как отметил Подоляк, можно вести дискуссии, кто же победит на выборах США. Но есть вера, что политические элиты как Европы, так и США, независимо от взглядов, осознают, что сейчас происходит. Россия хочет показать себя доминирующей страной. Она пытается зафиксировать за собой "право на убийства".

Если Россия не проиграет такую масштабную войну, останется на оккупированных территориях, то будет говорить, что имеет право прописывать международные правила. И для меня будет странно, что США согласятся на это. И будут больше платить, чтобы Россия не атаковала,

– сказал Подоляк.

США не откажутся от роли глобального лидера. А если Россия не проиграет, тогда эти позиции существенно пошатнутся. Мир станет значительно более шатким.

Тогда будет только эскалация, изменение международных правил, существенный рост инвестиций в архитектуры безопасности и конфликтов различной интенсивности и масштаба везде на планете. Единственный путь к тому, чтобы иметь гарантированное завтра – это поддержка Украины: финансовая, военная, инвестиционная в военные производства, дипломатическая, информационная,

– подчеркнул Подоляк.

Во многих странах Европы вполне осознают угрозу России. Речь идет о Финляндии, Норвегии, Нидерландах, Швеции, частично Франции и Германии. Да и не только о них. Политические группы ЕС, которые поддерживают Украину, настаивают на трех важных мерах:

дополнительных инвестициях в военное производство;

переформатировании европейских армий.

переформатировании НАТО.

Есть лоббисты, которые заинтересованы, что НАТО действительно стал военным альянсом, а не политически-военным. Ведь важно, чтобы участники действительно имели возможность дать жесткий отпор, чтобы враг даже и не думал нападать.