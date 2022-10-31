Они не выполняют свои посреднические функции. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, Amnesty International – это нечто удивительное. Так же Красный Крест. Относительно ООН – ситуация лучше.

Подоляк отметил, что даже Албания на заседании отмечала, что стоит уже перестать слушать фейки России.

Скандальные поступки Amnesty и Красного Креста

Amnesty International ранее утверждала, мол, ВСУ подвергают опасности мирное население. Таким образом, организация, которая должна способствовать разрешению конфликта, распространяет российские нарративы и оправдывает геноцид России против украинского народа.

Подоляк еще тогда заявлял, что Amnesty International, как и любые другие международные институты, не вполне дееспособны. Такое впечатление, что они вообще не анализируют, что происходит в Украине.

Красный Крест также не выполняет свои обязательства, особенно по защите пленных. К примеру, комитет ЧХ не приехал на встречу с украинской делегацией на линии разграничения. Они должны были добиться от российской стороны доступа к колонии в Еленовке.

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